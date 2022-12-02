Враг всю ночь бил по Никополю из тяжелой артиллерии – ОВА

последствия обстрелов, фото из телеграмм

Всю ночь россияне били по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую громаду.

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Выпустили по ним почти 40 снарядов".

Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.

Председатель ОГА добавил, что масштабы разрушений выясняются.