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Враг всю ночь бил по Никополю из тяжелой артиллерии – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 06:40
Враг всю ночь бил по Никополю из тяжелой артиллерии – ОВА
последствия обстрелов, фото из телеграмм

Всю ночь россияне били по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую громаду.

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Выпустили по ним почти 40 снарядов".

Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.

Председатель ОГА добавил, что масштабы разрушений выясняются.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелНикопольвойна
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