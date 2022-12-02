Враг всю ночь бил по Никополю из тяжелой артиллерии – ОВА
Пятница, 2 декабря 2022, 06:40
Всю ночь россияне били по Никопольскому району Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую громаду.
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Выпустили по ним почти 40 снарядов".
Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.
Председатель ОГА добавил, что масштабы разрушений выясняются.
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