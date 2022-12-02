Подоляк озвучил потери украинцев в войне

В войне с Россией погибло от 10 до 13 тысяч украинских военных.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"

Прямая речь Подоляка: "Относительно украинских потерь. Безусловно, госпожа Урсула ошиблась – это очевидно. Поэтому они и удалили это видео, убрали эти цифры. У нас есть официальные оценки Генштаба – они (потери украинских военных – ред.) составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. Мы открыто говорим о количестве погибших".

Детали: Представитель ОП также отметил, что в Украине больше потерь из-за ранений.

Подоляк также добавил, что если говорить о жертвах войны среди гражданского населения, то "это точно не 20 тысяч, там как раз цифра может быть существенная".

Он отметил, что Украина постоянно говорит на различных международных площадках, что Россия воюет с гражданским населением, особенно – на оккупированных территориях.