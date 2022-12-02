США расширили список санкций против КНДР после ракетных испытаний

Министерство финансов США в четверг наложило санкции на трех северокорейских чиновников, связанных с национальной программой оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санкции были введены после серии ракетных пусков КНДР, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября. Это был восьмой запуск межконтинентальной баллистической ракеты в этом году.

"Министерство финансов принимает меры в тесной трехсторонней координации с Республикой Корея и Японией против должностных лиц, которые играли ведущую роль в незаконных программах КНДР по оружию массового уничтожения и баллистических ракет", – заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

"Недавние запуски демонстрируют необходимость для всех стран полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, которые направлены на то, чтобы КНДР не смогла приобрести технологии, материалы и доходы, необходимые Пхеньяну для развития своего потенциала запрещенного оружия массового уничтожения и баллистических ракет", – добавил Нельсон.

Представители США неоднократно осуждали запуски ракет Северной Кореей как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу международному миру и стабильности.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в субботу, что его страна стремится иметь "мощную" ядерную силу, повысив десятки военнослужащих, участвовавших в недавнем запуске новой баллистической ракеты.

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Последний раунд санкций США в октябре был направлен против двух зарегистрированных в Сингапуре компаний и зарегистрированной на Маршалловых островах фирмы, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают вооруженные программы Пхеньяна и его вооруженные силы.

В мае США наложили санкции на два банка из РФ из-за ракетных запусков Северной Кореи.