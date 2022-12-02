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Мэр показала последствия российского удара по жилой 5-этажке вблизи Чугуева

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 08:04
Мэр показала последствия российского удара по жилой 5-этажке вблизи Чугуева
Разрушенный россиянами дом в Чугуеве. Здесь и далее фото из Telegram Галины Минаевой

Мэр Чугуева Галина Минаева показала последствия российского удара по с. Клугино-Башкировка, что вблизи города Чугуев в Харьковской области, в результате которого был поврежден жилой 5-этажный дом и ранены 2 человека. 

Источник: Минаева в Telegram, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram 

Прямая речь Минаевой: "Утром побывала на месте ночного обстрела, в результате которого российской ракетой частично разрушена жилая пятиэтажка. Слава Богу, на этот раз обошлось без погибших, хотя взрыв наделал немало бед. Есть раненые, уничтожено имущество многих жителей города".

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Детали: Синегубов уточнил, что около полуночи оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом в с. Клугино-Башкировка, граничащем с Чугуевом.

Он добавил, что пострадали две женщины 67 и 24-лет.

Мэр опубликовала фото поврежденного дома. 

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Минаева отметила, что сейчас город будет принимать меры для разбора завалов, восстановления поврежденных коммуникаций и обеспечения временным жильем тех, кто его потерял. 

 

Темы: Харьковская областьвойна
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