Мэр показала последствия российского удара по жилой 5-этажке вблизи Чугуева

Разрушенный россиянами дом в Чугуеве. Здесь и далее фото из Telegram Галины Минаевой

Мэр Чугуева Галина Минаева показала последствия российского удара по с. Клугино-Башкировка, что вблизи города Чугуев в Харьковской области, в результате которого был поврежден жилой 5-этажный дом и ранены 2 человека.

Источник: Минаева в Telegram, глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Минаевой: "Утром побывала на месте ночного обстрела, в результате которого российской ракетой частично разрушена жилая пятиэтажка. Слава Богу, на этот раз обошлось без погибших, хотя взрыв наделал немало бед. Есть раненые, уничтожено имущество многих жителей города".

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Детали: Синегубов уточнил, что около полуночи оккупанты попали ракетой С-300 в жилой дом в с. Клугино-Башкировка, граничащем с Чугуевом.

Он добавил, что пострадали две женщины 67 и 24-лет.

Мэр опубликовала фото поврежденного дома.

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Минаева отметила, что сейчас город будет принимать меры для разбора завалов, восстановления поврежденных коммуникаций и обеспечения временным жильем тех, кто его потерял.