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Министр обороны Литвы: у украинцев больше шансов развить наступление зимой, чем у агрессора

Пятница, 2 декабря 2022, 09:57

У украинских военных гораздо больше шансов развить наступление этой зимой, чем у российского агрессора.

Об этом сказал в интервью Delfi министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает "Европейская правда".

"Зима - это, конечно, и возможности дополнительные, и, конечно, дополнительные угрозы. Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть преимущество - украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять украинские возможности с агрессором, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора", - сказал Анушаускас.

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По его словам, в следующем году Вооруженные силы Украины получат еще более мощное вооружение, которое есть у стран НАТО.

Он также сообщил, что Литва планирует поставить дроны и другую помощь.

"Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, возможно, небольшая, но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные и т.д., то есть то, что производится именно у нас. Некоторые технологические разработки у нас передовые, например, лазерные системы, тепловизоры. Они дают преимущество в бою... И мы знаем, что и украинский спецназ, силы спецназначения, они используют и имеют преимущество", - сказал министр.

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Напомним, Анушаускас заявлял, что военная угроза для Литвы, исходящая от милитаризованной Калининградской области, остается, но сейчас она не так высока, потому что Россия воюет с Украиной.

Темы: Литваармия
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