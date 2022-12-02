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На Херсонщине машина подорвалась на мине: погиб мужчина

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 10:10
На Херсонщине машина подорвалась на мине: погиб мужчина
Машина, которая подорвалась на мине. Фото ГСЧС

Один человек погиб и один пострадал в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине вблизи села Борозенское в Херсонской области.

Источник: Главное управление ГСЧС в Херсонской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г.р. погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г.р. – получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался".

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Детали: ЧП произошло в обеденное время 1 декабря. 

На месте взрыва, пиротехники обнаружили еще несколько противотанковых мин.

ГСЧС призывает украинцев быть особенно внимательными и осторожными на деоккупированных территориях. Освобожденные города и села очень загрязнены взрывоопасными предметами.

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Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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