На Херсонщине машина подорвалась на мине: погиб мужчина

Машина, которая подорвалась на мине. Фото ГСЧС

Один человек погиб и один пострадал в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине вблизи села Борозенское в Херсонской области.

Источник: Главное управление ГСЧС в Херсонской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Автомобиль Ford наехал на противотанковую мину, из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием автомобиля. Мужчина 1967 г.р. погиб на месте, еще один пострадавший 1983 г.р. – получил незначительные повреждения, от госпитализации отказался".

Детали: ЧП произошло в обеденное время 1 декабря.

На месте взрыва, пиротехники обнаружили еще несколько противотанковых мин.

ГСЧС призывает украинцев быть особенно внимательными и осторожными на деоккупированных территориях. Освобожденные города и села очень загрязнены взрывоопасными предметами.

Людей просят не посещать леса, поля, побережья рек, поскольку это может стоить жизни.