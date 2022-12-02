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Конкурс на директора НАБУ: кандидатов призвали не медлить с подачей документов

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 11:45
ФОТО НАБУ

Председатель комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ Николай Кучерявенко призвал кандидатов не медлить с подачей документов, поскольку осталось всего 6 дней.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: По словам Кучерявенко, не стоит откладывать подачу документов на последний день, учитывая ситуацию с электроэнергией и связью, чтобы "формальные и технические" препятствия не помешали. 

Он напомнил, что комиссия уже получила первые полные пакеты документов от кандидатов.

Председатель комиссии пообещал, что члены конкурсной комиссии обеспечат "честный, прозрачный и своевременный конкурсный отбор" в соответствии с регламентом конкурса на должность главы НАБУ.

Предыстория:

  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.
  • Конкурс должен был состояться весной. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс.
  • В начале августа глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что команда президента готовится сорвать конкурс на директора НАБУ, на что указывает зарегистрированный "слугой народа" Андреем Клочко законопроект, устанавливающий новые требования к кандидатам на должность и ограничения относительно участия в конкурсе.
  • 5 сентября послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом № 7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.
  • 7 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект относительно установления ограничений для назначения директора НАБУ, отказавшись от скандального проекта закона № 7654, который вызвал беспокойство у "Группы семи".

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Темы: НАБУ
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