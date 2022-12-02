Конкурс на директора НАБУ: кандидатов призвали не медлить с подачей документов

Председатель комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ Николай Кучерявенко призвал кандидатов не медлить с подачей документов, поскольку осталось всего 6 дней.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: По словам Кучерявенко, не стоит откладывать подачу документов на последний день, учитывая ситуацию с электроэнергией и связью, чтобы "формальные и технические" препятствия не помешали.

Реклама:

Он напомнил, что комиссия уже получила первые полные пакеты документов от кандидатов.

Председатель комиссии пообещал, что члены конкурсной комиссии обеспечат "честный, прозрачный и своевременный конкурсный отбор" в соответствии с регламентом конкурса на должность главы НАБУ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ