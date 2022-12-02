Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в декабре

Президент государства агрессора Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и договорились о новой встрече в декабре.

Об этом сообщил подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", пишет "Европейская правда".

Путин и Лукашенко "обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий" и договорились провести в декабре встречу для обсуждения "практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", говорится в сообщении.

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Начиная с 24 февраля в украинском и независимом белорусском медиаполе не утихает дискуссия о том, вступит ли армия Беларуси в войну против Украины.

За эти девять месяцев было множество сообщений о том, что такая операция готовится или вскоре начнется. Однако они до сих пор не подтвердились. Читайте на сайте ЕП о том, почему формат участия Беларуси в войне против Украины уже не зависит от Лукашенко.