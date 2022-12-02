В Литве впервые разместили самые мощные французские истребители

Франция присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, впервые разместив в Литве свои самые мощные истребители Rafale.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Польские ВВС, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, 1 декабря переняли руководство у венгерской миссии. Полякам, которые дислоцировали в Литве четыре истребителя F-16, будут помогать французские солдаты, усиливающие миссию четырьмя самыми мощными истребителями своей страны Rafale, впервые дислоцированными в Литве.

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"Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии", - сказал вице-министр обороны Литвы Вилюс Семешка во время церемонии смены контингента.

Церемония смены военных единиц, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоялась на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе. В церемонии также приняли участие представители Министерства обороны Венгрии, представители штаба ВВС НАТО, послы стран, представители города Шяуляй и другие гости.

Венгерские военнослужащие, завершившие миссию, защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих - пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.

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