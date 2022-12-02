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Россияне вывезли в море 12 "калибров" – Ким

Алена МазуренкоПятница, 2 декабря 2022, 12:36
Россияне вывезли в море 12 калибров – Ким
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ "РИА НОВОСТИ". НА ФОТО: РОССИЯ С МОРЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В УКРАИНЕ

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты вывели в море корабли с 12 ракетами "Калибр".

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "Жалкие попытки продемонстрировать росиянами, что у них все хорошо.

Вывели кучу кораблей, а на них всего 12 калибров.

Картинка красивая, а толку с гулькин..."

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Детали: Также он сообщил, что оккупанты подняли в воздух три Ту-95.

В то же время военно-морские силы сообщили, что по состоянию на утро 2 декабря в Черном море на боевом дежурстве находились 9 вражеских кораблей; в Азовском море - 2 корабля; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп - 76 ракет.

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По состоянию на 1 декабря сообщалось, что оккупанты убрали из Черного моря корабль с 8-ю "калибрами", в Азовском - "калибров" нет, зато в Средиземном - 5 носителей "калибров" с залпом в 76 ракет.

По состоянию на 13.36 2 декабря воздушной тревоги в Украине не объявляли.

В то же время, представители украинских военных в эфире телемарафона отмечали, что россияне готовятся к массированному ракетному удару и накапливают ракеты. Речь может идти о 100 и более ракет.

Темы: ракетный ударЧерное морекораблиРосcия
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