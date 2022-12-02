На Харьковщине нашли тайник со списками полицаев и доносы коллаборантов во время оккупации

Работники ГБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.

Источник: пресс-службы ГБР, Харьковской облпрокуратуры

Дословно: "Изъятые правоохранителями документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационистской деятельности".

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Детали: В тайнике были найдены личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правоохранителей, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое.

Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборационистов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО.

Что предшествовало:

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