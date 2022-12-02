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На Харьковщине нашли тайник со списками полицаев и доносы коллаборантов во время оккупации

Пятница, 2 декабря 2022, 13:44
Фото: пресс-служба Харьковской облпрокуратуры

Работники ГБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления.

Источник: пресс-службы ГБР, Харьковской облпрокуратуры

Дословно: "Изъятые правоохранителями документы являются основанием для открытия уголовных производств по фактам госизмены и коллаборационистской деятельности".

 

Детали: В тайнике были найдены личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правоохранителей, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое.

 

Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборационистов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО.

Что предшествовало:

  • 22 ноября СБУ разоблачила в сотрудничестве с врагом двух бывших руководителей структурного подразделения Южной железной дороги на Харьковщине.
  • 29 ноября правоохранители разоблачили депутата, которая внедряла российское образование на Харьковщине, ее подозревают в коллаборационной деятельности.
  • В этот же день СБУ разоблачила жителя Балаклеи в Харьковской области, который добровольно стал "помощником начальника управления" оккупационной администрации россиян и надзирал за работой предпринимателей.

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Темы: войнаХарьковская областьУкраинаРосcия
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