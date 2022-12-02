Еврокомиссия представила предложения по криминализации нарушения санкций ЕС против РФ

Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Пока продолжается российская агрессия против Украины, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, а нарушение этих мер не окупилось. Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, реализация ограничительных мер ЕС после российской атаки на Украину продемонстрировала сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях через продуманные юридические и финансовые структуры.

Предложенная Еврокомиссией директива имеет целью установить одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах.

Основные элементы предложения включают перечень уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС, а именно: предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, юридического лица или органа; необеспечение замораживания этих средств; предоставление возможности въезда подсанкционных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена; осуществление операций с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС; торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача,

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Правонарушения будут охватывать также обход ограничительных мер ЕС.

Кроме того, предложение Еврокомиссии содержит общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы; компании могут нести ответственность в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица (компании) за коммерческий год, предшествовавший решению о финансировании.

Теперь это предложение будут обсуждать Европейский парламент и Совет ЕС в рамках обычной процедуры.

В мае 2022 года Еврокомиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений ЕС. В то же время комиссия предложила новые усиленные правила по возврату и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС. Предложения поступают в контексте рабочей группы "Заморозить и конфисковать", созданной в марте.

После принятия 28 ноября решения Совета ЕС, определяющего нарушение ограничительных мер Союза как сферу серьезного преступления, Еврокомиссия выдвинула это предложение для Директивы о нарушении ограничительных мер ЕС, как второй шаг.