ССО вычислили, артиллерия ликвидировала: в Пологах уничтожили вражеский РЭБ

Украинские военные уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы россиян в оккупированном городе Пологи Запорожской области.

Источник: пресс-служба Сил специальных операций Украины

Детали: Сообщается, что подразделение ССО установило точное местонахождение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в городе Пологи Запорожской области.

Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром.

Координаты вражеского РЭБа воины-спецназовцы передали дружественным артиллерийским подразделениям, которые уничтожили комплекс противника.

В ССО указывают, что именно это их подразделение ранее отличилось уничтожением вражеского комплекса С-300, который обстрелял роддом в Вольнянске Запорожской области, в результате чего погиб младенец.

Что предшествовало: В утренней сводке Генштаба за 2 декабря шла речь о том, что российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.

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Так отмечалось, что в населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.