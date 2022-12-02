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Орбан заявил, что и в дальнейшем будет выступать против плана ЕС предоставить Украине 18 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 15:28

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что и в дальнейшем не будет поддерживать план Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи в следующем году.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

"Мы не поддерживаем взятие общего кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество должников. Не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть свои долги, а другие страны. Мы не поддерживаем совместные заимствования ЕС не только в связи с Украиной, но и в других случаях", - сказал Орбан.

Он заявил, что необходимо разделить расходы на поддержку Украины и чтобы каждая страна отдельно платила из своих бюджетов.

"Мы зарезервировали необходимые деньги и дадим их Украине в 2023 году. Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы, или они были бы не такими большими. Но пока Венгрия без необходимости вынуждена, но понимает, что необходимо поддерживать Украину", - добавил Орбан.

Венгерский премьер недоволен тем, что Украине предоставляются средства не только на военные нужды, но и на функционирование государства.

"Они не могут платить пенсии, они не могут содержать свою инфраструктуру, поэтому они обратились к ЕС с просьбой "дайте нам денег". Это же так просто и примитивно - дать денег", - сказал он.

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Как известно, Европарламент поддержал предложение о выделении Украине 18 млрд евро в 2023 году.

Теперь кредит должен быть одобрен единогласно в Совете ЕС 6 декабря, прежде чем Еврокомиссия сможет выйти на рынки и выделить поддержку в начале 2023 года.

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Темы: Венгриясанкции
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