Резников поддержал чешскую инициативу отключить электричество посольству РФ: хороший пример для мира

Министр обороны Алексей Резников поддержал инициативу чехов отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пришло время террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с мирным населением .Замечательная инициатива ... отключить электро- и водоснабжение посольству РФ в Праге".

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of 🇺🇦.

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD