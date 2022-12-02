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Резников поддержал чешскую инициативу отключить электричество посольству РФ: хороший пример для мира

Станислав ПогориловПятница, 2 декабря 2022, 15:29
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО: ПРЕСC-ЛУЖБА МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Алексей Резников поддержал инициативу чехов отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пришло время террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с мирным населением .Замечательная инициатива ... отключить электро- и водоснабжение посольству РФ в Праге".

Детали: По словам министра, петиция уже набрала более 100 тысяч голосов.  "Эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и во всем мире", - отметил Резников.

Что предшествовало: 30 ноября чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, которые принадлежат посольству Российской Федерации.

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Темы: РезниковЧехиявойна
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