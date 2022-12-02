РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину

Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

Источник: Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что РФ готова уйти с Запорожской АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область.

Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским власти, либо МАГАТЭ.

По словам источников, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.

Собеседники утверждают, что и в Кремле, и в правительстве "есть готовность к сделке", так как "качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" отверг возможность такой сделки.

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Что этому предшествовало:

Российские оккупанты захватили контроль над ЗАЭС в начале полномастабного вторжение. 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о якобы переходе станции в собственность России.

27 ноября президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".

Напомним: