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РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 14:49
РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину. 

Источник: Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что РФ готова уйти с Запорожской АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область.

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Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским власти, либо МАГАТЭ.

По словам источников, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. 

Собеседники утверждают, что и в Кремле, и в правительстве "есть готовность к сделке", так как "качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета".

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" отверг возможность такой сделки.

Что этому предшествовало: 

  • Российские оккупанты захватили контроль над ЗАЭС в начале полномастабного вторжение. 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о якобы переходе станции в собственность России.
  • 27 ноября президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.
  • Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".

Напомним: 

  • Южная ветка трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу, проходит через территорию Украины. Министр энергетики Герман Галущенко неоднократно сообщал, что причиной остановки трубопровода являются российские обстрелы.
  • Ранее агентство Bloomberg сообщало, что транзит российского газа через Украину также находится под угрозой в связи ударами по энергосистеме Украины.

Темы: ЗАЭСРосcиянефтьгаз
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