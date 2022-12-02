РосСМИ: Россия готова покинуть ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину
Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.
Источник: Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России, которые говорили на условиях анонимности
Детали: Источник издания, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ, утверждают, что РФ готова уйти с Запорожской АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область.
Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским власти, либо МАГАТЭ.
По словам источников, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины.
Собеседники утверждают, что и в Кремле, и в правительстве "есть готовность к сделке", так как "качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" отверг возможность такой сделки.
Что этому предшествовало:
- Российские оккупанты захватили контроль над ЗАЭС в начале полномастабного вторжение. 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о якобы переходе станции в собственность России.
- 27 ноября президент НАЭК "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.
- Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отвода войск России с Запорожской АЭС "быть не может".
Напомним:
- Южная ветка трубопровода "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу, проходит через территорию Украины. Министр энергетики Герман Галущенко неоднократно сообщал, что причиной остановки трубопровода являются российские обстрелы.
- Ранее агентство Bloomberg сообщало, что транзит российского газа через Украину также находится под угрозой в связи ударами по энергосистеме Украины.