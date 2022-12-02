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Вучич: Никто не сможет обойти санкции ЕС против России через Сербию

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 15:54

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что никто не может обойти санкции Евросоюза против России через его страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, которые были привлечены к обходу санкций против Российской Федерации", - сказал Вучич после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархеи.

Сербия, которая стремится вступить в ЕС, подверглась критике со стороны иностранных дипломатов за то, что официально не ввела санкции против России за вторжение в Украину.

Сербия импортирует весь свой газ из России, а ее единственная нефтяная компания NIS находится в контрольном пакете акций "Газпром нефти" и "Газпрома".

"Я приветствую послание президента о том, что он поможет нам применять санкции (против России), чтобы положить конец этой войне", - сказал Вархеи.

Ранее сообщалось, что правительство Сербии назначило пророссийского политика новым руководителем разведывательного агентства.

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Напомним, Европейская комиссия выдвинула предложение по наказаниям за нарушение ограничительных мер ЕС.

Темы: СербияРосcиясанкцииЕС
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