Российские пранкеры пытались "разыграть" главу Рады Стефанчука

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил от российских пранкеров фальшивые сообщения якобы от имени маршалка Сената Польши Томаша Гродзского.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Не стать мишенью российских пранкеров. На днях российские приспешники (их даже "спецслужбами" назвать сложно), начали мне писать от имени моего друга и друга Украины маршалка Сената Польши Томаша Гродзского.

Реклама:

Слава Богу, я имею личные контакты и возможность общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзским мы просто улыбнулись попыткам "недалеких" пранкеров выдать себя за европейских политиков".

Детали: Стефанчук отметил, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения и его позицию относительно главных событий и решений Украины.

По его мнению, пранкерство - это метод жалкой российской пропаганды: "Но и здесь они нелепые и неуклюжие, как и во всем остальном".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: Ранее российские пранкеры заявляли, что якобы с президентом Молдовы Майей Санду от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.