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Российские пранкеры пытались "разыграть" главу Рады Стефанчука

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 15:53
Российские пранкеры пытались разыграть главу Рады Стефанчука
Руслан Стефанчук, фото Украинские новости

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил от российских пранкеров фальшивые сообщения якобы от имени маршалка Сената Польши Томаша Гродзского.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Не стать мишенью российских пранкеров. На днях российские приспешники (их даже "спецслужбами" назвать сложно), начали мне писать от имени моего друга и друга Украины маршалка Сената Польши Томаша Гродзского.

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Слава Богу, я имею личные контакты и возможность общаться с лидерами многих государств. Поэтому с Томашем Гродзским мы просто улыбнулись попыткам "недалеких" пранкеров выдать себя за европейских политиков".

Детали: Стефанчук отметил, что и украинские, и европейские политики знают формат его общения и его позицию относительно главных событий и решений Украины.

По его мнению, пранкерство - это метод жалкой российской пропаганды: "Но и здесь они нелепые и неуклюжие, как и во всем остальном".

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Что этому предшествовало: Ранее российские пранкеры заявляли, что якобы с президентом Молдовы Майей Санду от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Темы: СтефанчукВерховная РадаРосcияПольша
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