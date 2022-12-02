В Украину не впустили сторонника "русского мира", который "поддерживает Путина"

В Одесской области не впустили в Украину гражданина Молдовы, в мобильном телефоне которого обнаружили материалы в поддержку российской власти и вражеских военных.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

фото ГПСУ

Дословно: "Одного из любителей "русского мира", который пытался попасть в Украину, остановили в Одесской области.

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В ходе контроля пограничники совместно с сотрудниками Служба безопасности Украины установили, что гражданин Молдовы является активным сторонником страны-агрессора. Об этом свидетельствуют материалы в поддержку российской власти и вооруженных сил оккупантов в его соцсетях и мобильном. В результате иностранцу во въезде отказали".

Детали: Отмечается, что в телефоне иностранца нашли, в частности, месседжи "Я поддерживаю Путина" и "Я поддерживаю РФ".

Что предшествовало: 19 ноября Госпогранслужба сообщала, что в Одесской области пограничники не пустили в Украину гражданина Молдовы, у которого обнаружили пророссийские материалы, это был уже третий подобный случай с октября на этом участке границы.