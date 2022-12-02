Зеленский посетил музей Сковороды и заверил, что оккупантам нас "не поймать"

зеленский в музее сковороды, фото из его телеграм-канала

Президент Владимир Зеленский сходил в музей Григория Сковороды в Переяславе и перефразировал известное высказывание философа: как бы оккупанты ни пытались нас словить - им нас не поймать.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Мемориальный музей Григория Сковороды в Переяславе. Здесь расположен памятный знак к 300-летию со дня рождения украинского философа, который был установлен по случаю включения этой даты в Календарь памятных дат ЮНЕСКО.

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Творчество Сковороды остается актуальным и сегодня. Перефразируя известные слова философа, как бы оккупанты ни пытались нас словить - им нас не поймать. Мы обязательно выстоим".

Детали: Зеленский перефразировал известное выражение Сковороды "Мир ловил меня, но не поймал".