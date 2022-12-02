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Для переселенцев обустроено 1,3 миллиона мест, 89% уже заняты – ОП

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 16:42
Для переселенцев обустроено 1,3 миллиона мест, 89% уже заняты – ОП
ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ВОКЗАЛЕ УЖГОРОДА. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: GETTY IMAGES

На территории 15 областей Украины обустроено более 1,3 миллиона мест для проживания внутренне перемещенных лиц, из которых 89% уже заняты.

Источник: замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в видеообращении

Прямая речь: "По состоянию на сейчас на территории 15 областей Украины по инициативе областных военных администраций обустроено более 1 миллиона 300 тысяч мест для проживания временно перемещенных лиц, из которых 89% заняты.

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Наибольшее количество занятых мест – в Винницкой, Полтавской, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Наибольшее количество свободных мест для длительного пребывания по состоянию на сейчас есть в Ровенской, Закарпатской, Одесской, Житомирской, Полтавской и Волынской областях".

Детали: Тимошенко отметил, что со 2 августа по настоящее время с территорий активных боевых действий было эвакуировано 317 853 человека, из них 76 023 ребенка.

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Замруководителя ОП также сообщил, что сейчас в Украине обустроено 5248 "Пунктов несокрушимости", за последние две недели ими воспользовались 100 тысяч человек.

Темы: переселенцыэвакуацияпункты несокрушимостиОфис президента
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