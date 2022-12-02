Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности
Пятница, 2 декабря 2022, 17:19
Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Среди прочего обсудили подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны.
Источник: "РИА Новости" в Telegram
Детали: Кроме этого, на совбезе поговорили о социально-экономических и международных проблемах.
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Других деталей издание не дает.
Напомним: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев недавно пригрозил, что если Украине поставят ЗРК Patriot, они станут "законной целью" для российских захватчиков.
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