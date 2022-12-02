Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 17:19
Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности
владимир путин, Getty Images

Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Среди прочего обсудили подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Детали: Кроме этого, на совбезе поговорили о социально-экономических и международных проблемах.

Реклама:

Других деталей издание не дает.

Напомним: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев недавно пригрозил, что если Украине поставят ЗРК Patriot, они станут "законной целью" для российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин включил историка, но перепутал Троцкого с немецким социал-демократом
Путин вдруг заявил, что нельзя вредить интересам других народов
Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: