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Путин собрал Совбез: поговорили об информационной безопасности

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 18:19
владимир путин, Getty Images

Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Среди прочего обсудили подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Детали: Кроме этого, на совбезе поговорили о социально-экономических и международных проблемах.

Других деталей издание не дает.

Напомним: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев недавно пригрозил, что если Украине поставят ЗРК Patriot, они станут "законной целью" для российских захватчиков.

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
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