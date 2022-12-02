ЕС создал в Киеве киберлабораторию для Вооруженных сил Украины

ЕС профинансировал и поставил оборудование для киберлаборатории, и программное и аппаратное обеспечение для украинских Вооруженных сил по линии Европейского фонда мира.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

Киберлаборатория была открыта в Киеве в пятницу.

"Благодаря этой поддержке Украина сможет создать и продолжить развивать потенциал киберзащиты своих вооруженных сил для обнаружения вторжений в информационные системы, борьбы с кибератаками и укрепления общего потенциала в области кибербезопасности", - говорится в заявлении.

Эта киберлаборатория также поможет обучению военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак.

Киберлаборатория - это тренировочная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов.

Технология киберлаборатории позволяет пользователю создать реалистичную виртуальную среду, которая требует от обучаемых реагировать на симуляции кибератак и защиты в режиме реального времени.

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"В рамках смоделированной сети служащие Вооруженных сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, находя и исследуя уязвимости в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная защита сети помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.