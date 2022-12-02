Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС создал в Киеве киберлабораторию для Вооруженных сил Украины

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 18:32
ЕС создал в Киеве киберлабораторию для Вооруженных сил Украины
иллюстративное фото Getty Images

ЕС профинансировал и поставил оборудование для киберлаборатории, и программное и аппаратное обеспечение для украинских Вооруженных сил по линии Европейского фонда мира.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий, пишет "Европейская правда".

Киберлаборатория была открыта в Киеве в пятницу.

Реклама:

"Благодаря этой поддержке Украина сможет создать и продолжить развивать потенциал киберзащиты своих вооруженных сил для обнаружения вторжений в информационные системы, борьбы с кибератаками и укрепления общего потенциала в области кибербезопасности", - говорится в заявлении.

Эта киберлаборатория также поможет обучению военных специалистов по киберзащите с помощью реалистичных виртуальных сценариев и симуляций в реальном времени, которые помогут быстрее и эффективнее выявлять, отслеживать и защищать от будущих кибератак.

Киберлаборатория - это тренировочная и исследовательская среда, состоящая из нескольких виртуальных и физических компонентов.

ВИДЕО ДНЯ

Технология киберлаборатории позволяет пользователю создать реалистичную виртуальную среду, которая требует от обучаемых реагировать на симуляции кибератак и защиты в режиме реального времени.

"В рамках смоделированной сети служащие Вооруженных сил Украины могут научиться справляться с высоким уровнем стресса, находя и исследуя уязвимости в различных сетевых системах. Киберлаборатория и улучшенная защита сети помогают украинским военным развивать навыки выявления, мониторинга и противодействия кибератакам", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.

Темы: ЕСкибербезопасностьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: