Глава Мюнхенской конференции: Украина имеет полное право отвоевать Крым

Многолетний советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а ныне глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть аннексированный Крым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью DW.

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должна принимать Украина", - заявил Гойсген.

Он напомнил, что Германия пыталась дипломатическим путем, в том числе через Минские соглашения, решить "проблемы, которые возникли у нас с Россией во время ее первого вторжения" в Украину в 2014 году.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный", - подчеркнул Гойсген.

"Поэтому мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", - подытожил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Как известно, международное сообщество ввело санкции против России после противоправной аннексии Крыма в 2014 году. При этом Германия не прекратила экономические и дипломатические отношения с Москвой.

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Еще в августе канцлер Германии Олаф Шольц признал, что реакция на аннексию Крыма в 2014 году должна была бы быть иной.