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Россияне в течение дня нанесли 76 ударов по границе Сумщины

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 21:52
Россияне в течение дня нанесли 76 ударов по границе Сумщины
Getty Images

В течение дня 2 декабря враг нанес 76 ударов по границе Сумской области из различных видов вооружения.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По его словам, под обстрелами были Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская и Белопольская общины.

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По Середино-Будской общине россияне ударили из миномета (1 "прилет") и САУ (22 "прилета). Без разрушений.

Краснопольская община: на одно из приграничных сел россияне сбросили с квадрокоптера взрывчатку (ВОГ). Без последствий.

По Зноб-Новгородской общине россияне били из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на украинской территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства.

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Также после 19 часов был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (6 "прилетов") и САУ (4 "прилета"). Без пострадавших.

Белопольскую общину враг обстрелял из ствольной артиллерии (21 "прилет"). Без жертв.

На фото - последствия обстрела Зноб-Новгородской общины

Темы: Сумская областькорабливойнаРосcия
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