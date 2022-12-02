Зеленский съездил в Переяслав и рассказал студентам о дезинформации РФ

Во время рабочей поездки в Киевскую область президент Владимир Зеленский принял участие в культурно-художественном форуме "Сковорода 300".

Источник: сайт президента

Зеленский в Переяславе 2 декабря, фото ОП

Детали: Зеленский пообщался со студентами и преподавателями университета Григория Сковороды в Переяславе, к которым в формате видеосвязи присоединились студенты и преподаватели Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды и Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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Общаясь со студентами, Зеленский высказал мнение, что Украине не стоит отвечать на пропаганду со стороны России, потому что таким образом мы ее субъективизируем. А после того, как РФ вторгалась на территорию Украины, пытала и убивала людей, она больше не субъект.

По словам президента, сложно бороться с пропагандой в России, но надо бороться с российской дезинформацией на территории Украины. По его убеждению, чтобы бороться с информационным влиянием РФ на украинское общество, СНБО принял решение о прекращении деятельности отдельных телеканалов, которые финансировались из России.

Кроме того, по мнению президента, нужно развивать украинские университеты и науку, ведь это также информационная борьба. Это касается и духовной сферы в нашей стране.

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"И если кто-то поддерживает войну в Украине, он точно не проукраинский и выбрал другое государство", - констатировал он.

"Все это очень правильные, справедливые демократические шаги, которые государство должно делать, а общество - поддерживать. Я думаю, что общество это также понимает", - добавил Зеленский.