Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский съездил в Переяслав и рассказал студентам о дезинформации РФ

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 23:16
Зеленский в Переяславе 2 декабря, фото ОП

Во время рабочей поездки в Киевскую область президент Владимир Зеленский принял участие в культурно-художественном форуме "Сковорода 300".

Источник: сайт президента

 
Зеленский в Переяславе 2 декабря, фото ОП

Детали: Зеленский пообщался со студентами и преподавателями университета Григория Сковороды в Переяславе, к которым в формате видеосвязи присоединились студенты и преподаватели Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды и Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Общаясь со студентами, Зеленский высказал мнение, что Украине не стоит отвечать на пропаганду со стороны России, потому что таким образом мы ее субъективизируем. А после того, как РФ вторгалась на территорию Украины, пытала и убивала людей, она больше не субъект.

По словам президента, сложно бороться с пропагандой в России, но надо бороться с российской дезинформацией на территории Украины. По его убеждению, чтобы бороться с информационным влиянием РФ на украинское общество, СНБО принял решение о прекращении деятельности отдельных телеканалов, которые финансировались из России.

 

Кроме того, по мнению президента, нужно развивать украинские университеты и науку, ведь это также информационная борьба. Это касается и духовной сферы в нашей стране.

"И если кто-то поддерживает войну в Украине, он точно не проукраинский и выбрал другое государство", - констатировал он.

ВИДЕО ДНЯ

"Все это очень правильные, справедливые демократические шаги, которые государство должно делать, а общество - поддерживать. Я думаю, что общество это также понимает", - добавил Зеленский.

Темы: ЗеленскийКиевская областьстуденты
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

Все новости...
Зеленский
Обыски в УПЦ МП: Зеленский обещает продолжение борьбы за "духовную независимость"
Зеленский вручил награды освобожденным из российского плена
Зеленский посетил музей Сковороды и заверил, что оккупантам нас "не поймать"
Последние новости
01:04
В Эфиопию прибыл первый корабль с гуманитарным зерном из Украины
00:23
Залужный поговорил с генералом Молли о потребностях Украины в ПВО
23:36
Всех коллаборантов вывезли из Олешек на Херсонщине – ЦНС
23:00
Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач
22:57
видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления
22:37
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в декабре: подборка
22:35
Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
22:09
В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав
21:33
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
21:25
Литва и Латвия отказали во въезде более тысячи граждан РФ
Все новости...