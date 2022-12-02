В России прекратит вещание всемирно известный детский телеканал

Детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекратит вещание в России.

Источник: "Коммерсант", "Медуза"

Детали: Сообщается, что о грядущем уходе уже уведомляют партнеров компании.

Вместо Disney контролирующий его холдинг "ЮТВ" готовится сделать новый телеканал. Он будет называться "Солнце", на нем также будет транслироваться детский контент.

Disney перестанет вещать 14 декабря.

Сайт и страницы канала в социальных сетях перестали обновляться еще 30 сентября.

Что предшествовало: В марте компания The Walt Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях.

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В ноябре стало известно, что Disney закрывает российский офис своего киноподразделения - большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, были уволены.