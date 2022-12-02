В России прекратит вещание всемирно известный детский телеканал

Детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекратит вещание в России.

Источник: "Коммерсант", "Медуза"

Детали: Сообщается, что о грядущем уходе уже уведомляют партнеров компании.

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Вместо Disney контролирующий его холдинг "ЮТВ" готовится сделать новый телеканал. Он будет называться "Солнце", на нем также будет транслироваться детский контент.

Disney перестанет вещать 14 декабря.

Сайт и страницы канала в социальных сетях перестали обновляться еще 30 сентября.

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Что предшествовало: В марте компания The Walt Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях.

В ноябре стало известно, что Disney закрывает российский офис своего киноподразделения - большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, были уволены.