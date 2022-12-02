Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России прекратит вещание всемирно известный детский телеканал

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 23:42
фото thesun.ie

Детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекратит вещание в России.

Источник: "Коммерсант", "Медуза"

Детали: Сообщается, что о грядущем уходе уже уведомляют партнеров компании.

Вместо Disney контролирующий его холдинг "ЮТВ" готовится сделать новый телеканал. Он будет называться "Солнце", на нем также будет транслироваться детский контент.

Disney перестанет вещать 14 декабря.

Сайт и страницы канала в социальных сетях перестали обновляться еще 30 сентября.

Что предшествовало: В марте компания The Walt Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях.

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре стало известно, что Disney закрывает российский офис своего киноподразделения - большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, были уволены.

Темы: телевидениеРосcиядети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

Все новости...
телевидение
В Латвии начали расследование против канала "Дождь" из-за слов ведущего о "помощи" войскам РФ
Британский ведущий Беар Гриллз покажет программу о Зеленском и выживании украинцев
"Я – Украина". Зачем Ермаку и ОП еще один канал
Последние новости
23:36
Всех коллаборантов вывезли из Олешек на Херсонщине – ЦНС
23:00
Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач
22:57
видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления
22:37
Фильмы, выходящие в украинский кинопрокат в декабре: подборка
22:35
Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России
22:09
В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав
21:33
СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции
21:25
Литва и Латвия отказали во въезде более тысячи граждан РФ
20:57
Зеленский: Работаем, чтобы в Черном море "Калибры" могли быть только на дне
20:43
Нуланд: Кровавые "письма" в украинские посольства соответствуют тактике РФ
Все новости...