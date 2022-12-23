В НАБУ пожаловались, что при предыдущей власти на них давили СБУ и другие органы

В Национальном антикоррупционном бюро при предыдущей власти испытывали прямое давление со стороны правоохранительных органов - СБУ, МВД и Генпрокуратуры.

Источник: Руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью "ZN"

Прямая речь Калужинского: "Сейчас у нас нет такого противостояния с другими правоохранительными органами, которое было года три назад".

"При предыдущей власти мы испытывали прямое давление со стороны правоохранительных органов - СБУ, МВД, Генпрокуратуры. Они срывали наши операции, нашим работникам выдвигали надуманные подозрения. Регистрировали абсолютно безосновательные уголовные производства, которыми пытались на нас давить.

И это было достаточно распространенным явлением, когда все правоохранительные органы кружили вокруг нас и пытались любыми способами, в том числе и незаконными, где-то как-то скомпрометировать. Сейчас, к счастью, я такого не наблюдаю. По крайней мере открыто нам работать не мешают".

Детали: Калужинский также добавил, что у НАБУ остается проблема, связанная с экспертизой. "Мы не должны зависеть от экспертов Минюста, МВД или СБУ, которые имеют такие институты в своем подчинении", - сказал он.

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