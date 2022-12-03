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В США презентовали самый современный стратегический бомбардировщик

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 03:39
В США презентовали самый современный стратегический бомбардировщик
Скрин

Американская компания Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который считается самым современным самолетом Военно-морских сил США.

Источники: министерство обороны США в Twitter, сайт компании Northrop Grumman, сайт "Милитарный"

Детали: Самолет представили на предприятии компании в городе Палмдейл штата Калифорния.

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В презентации принял участие глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что разработка B-21 доказывает долгосрочную приверженность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

По словам Остина, даже самым современным системам ПВО будет трудно обнаружить бомбардировщик.

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Это была первая публичная презентация нового бомбардировщика ВВС США за последние 34 года.

Первый полет бомбардировщика запланирован на 2023 год. Испытания самолета состоятся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Контракт на разработку B-21 Raider компания Northrop Grumman получила в 2015 году.

Темы: СШАоружие
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