Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиация ВСУ уничтожила несколько зениток и скоплений техники РФ на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 08:28
фото воздушных сил

В Луганской области в течение последних суток украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Детали: По данным ОВА, на Купянском и Лиманском направлениях россияне совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки и Площанки.

Оккупанты также нанесли авиаудар по Новоселовскому.

Прямая речь Гайдая: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника".

Больше деталей: Уточняется, что тем временем украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других "важных объектов оккупантов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьВооруженные силывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики

видеоВ Эфиопию прибыл первый корабль с гуманитарным зерном из Украины

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Все новости...
Луганская область
Луганские коллаборанты попросили россиян снизить темпы мобилизации: большинство шахтеров уже на фронте
В Сватово ВСУ попали в пункт россиян: 20 погибших, 30 раненых
Враг ворует с оккупированной Луганщины имущество агрофирм – Генштаб
Последние новости
10:18
фотоРоссияне ударили по Купянску-Узловому: повреждена транспортная инфраструктура
10:17
Россияне минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка - ВГА
09:58
7 декабря "Холодная Луна" закроет Марс: где увидеть астрономическое событие года
09:41
Учителя в Венгрии анонсировали всеобщую забастовку
09:26
Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка
09:10
Оккупанты хотят с нового года вывести гривня из обращения
08:49
Глава разведки США оценила влияние ударов РФ по энергетическим объектам Украины
08:27
Артиллеристы поразили два пункта управления россиян на Луганщине
07:42
ВСУ отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб
07:06
Россия использует боеприпасы быстрее, чем способна производить их – разведка США
Все новости...