Авиация ВСУ уничтожила несколько зениток и скоплений техники РФ на Луганщине - ОВА

В Луганской области в течение последних суток украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Детали: По данным ОВА, на Купянском и Лиманском направлениях россияне совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки и Площанки.

Оккупанты также нанесли авиаудар по Новоселовскому.

Прямая речь Гайдая: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника".

Больше деталей: Уточняется, что тем временем украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других "важных объектов оккупантов".