Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авиация ВСУ уничтожила несколько зениток и скоплений техники РФ на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 07:28
Авиация ВСУ уничтожила несколько зениток и скоплений техники РФ на Луганщине - ОВА
фото воздушных сил

В Луганской области в течение последних суток украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай

Детали: По данным ОВА, на Купянском и Лиманском направлениях россияне совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки и Площанки.

Реклама:

Оккупанты также нанесли авиаудар по Новоселовскому.

Прямая речь Гайдая: "Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника".

Больше деталей: Уточняется, что тем временем украинские ракетчики и артиллеристы в то же время поразили 5 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других "важных объектов оккупантов".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: