РФ держит наготове 24 ракеты "Калибр" в Черном море – Силы юга
Суббота, 3 декабря 2022, 11:06
В Черном море сейчас Россия держит наготове 24 крылатых ракеты "Калибр".
Источник: начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Враг вывел пока на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы. Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя, два из которых - подводные.
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Это 24 ракеты типа "Калибр", которые готовы к использованию. Надо осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары… Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся очень серьезно, выполняем все необходимые меры алгоритма, но без паники".