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РФ держит наготове 24 ракеты "Калибр" в Черном море – Силы юга

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 12:06
Наталmя Гуменюк. фото c сайтf "Армія Inform"

В Черном море сейчас Россия держит наготове 24 крылатых ракеты "Калибр".

Источник: начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг вывел пока на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы. Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя, два из которых - подводные.

Это 24 ракеты типа "Калибр", которые готовы к использованию. Надо осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары… Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся очень серьезно, выполняем все необходимые меры алгоритма, но без паники".

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Темы: Черное моревойна
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