РФ держит наготове 24 ракеты "Калибр" в Черном море – Силы юга

В Черном море сейчас Россия держит наготове 24 крылатых ракеты "Калибр".

Источник: начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Враг вывел пока на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести с базы. Сейчас на боевом дежурстве находятся четыре ракетоносителя, два из которых - подводные.

Реклама:

Это 24 ракеты типа "Калибр", которые готовы к использованию. Надо осознавать и помнить, что враг может практиковать массированные ракетные удары… Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся очень серьезно, выполняем все необходимые меры алгоритма, но без паники".