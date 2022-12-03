Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH2000 с боеприпасами

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Украине еще двух отремонтированных гаубиц PzH2000.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще две гаубицы PzH2000 были отремонтированы и переданы Украине. Вместе с боеприпасами", - написал Анушаускас в Twitter.

В целом Литва отремонтировала уже шесть немецких гаубиц.

В сентябре стало известно, что Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

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