В освобожденном Изюме появилась улица Бандеры

Топонимическая комиссия в Изюме на Харьковщине поддержала переименование 22 улиц и площадей, в результате чего появились улицы Степана Бандеры, Ивана Мазепы и др.

Источник: заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в Facebook

Детали: Весь перечень не предоставляется, но среди измененных названий улиц такие:

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улица Московская - улица Ивана Мазепы.

улица Пушкинская - улица Степана Бандеры.

площадь Революции - площадь Героев Крут.

улица Ломоносова - улица Романа Ратушного.

улица Пролетарская - улица Лондонская.

улица Горького - улица Виталия Смолярова.

улица Тургенева - улица Джохара Дудаева.

улица Суворова - улица Симона Петлюры.

улица Волоха - улица гетмана Полуботка.

улица Камчатская - улица Аляски.

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