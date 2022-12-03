В освобожденном Изюме появилась улица Бандеры
Суббота, 3 декабря 2022, 13:28
Топонимическая комиссия в Изюме на Харьковщине поддержала переименование 22 улиц и площадей, в результате чего появились улицы Степана Бандеры, Ивана Мазепы и др.
Источник: заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в Facebook
Детали: Весь перечень не предоставляется, но среди измененных названий улиц такие:
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- улица Московская - улица Ивана Мазепы.
- улица Пушкинская - улица Степана Бандеры.
- площадь Революции - площадь Героев Крут.
- улица Ломоносова - улица Романа Ратушного.
- улица Пролетарская - улица Лондонская.
- улица Горького - улица Виталия Смолярова.
- улица Тургенева - улица Джохара Дудаева.
- улица Суворова - улица Симона Петлюры.
- улица Волоха - улица гетмана Полуботка.
- улица Камчатская - улица Аляски.
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