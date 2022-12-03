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В освобожденном Изюме появилась улица Бандеры

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 14:28
иллюстративное фото из "днепр оперативный"

Топонимическая комиссия в Изюме на Харьковщине поддержала переименование 22 улиц и площадей, в результате чего появились улицы Степана Бандеры, Ивана Мазепы и др.

Источник: заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в Facebook

Детали: Весь перечень не предоставляется, но среди измененных названий улиц такие:

  • улица Московская - улица Ивана Мазепы.
  • улица Пушкинская - улица Степана Бандеры.
  • площадь Революции - площадь Героев Крут.
  • улица Ломоносова - улица Романа Ратушного.
  • улица Пролетарская - улица Лондонская.
  • улица Горького - улица Виталия Смолярова.
  • улица Тургенева - улица Джохара Дудаева.
  • улица Суворова - улица Симона Петлюры.
  • улица Волоха - улица гетмана Полуботка.
  • улица Камчатская - улица Аляски.

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Темы: Изюмдеоккупациядекоммунизация
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