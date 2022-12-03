Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина завоевала третье "золото" юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 15:47
фото: Ukrainian Diving Federation

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала третью медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, который проходит в канадском Монреале, и уже в третий раз - "золото".

Источник: "Суспільне"

Детали: Очередную победу команде принес 15-летний Кирилл Болюх, который соревновался в категории B (спортсмены 14-16 лет) в прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее на этом турнире спортсмен уже стал чемпионом на трехметровом трамплине, а еще один украинец Кирилл Азаров победил на 1 м.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоДонецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки

Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов - СМИ

Россия в двух морях держит 100 "Калибров"

Иран пересмотрит десятилетний закон о хиджабе на фоне протестов

Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни

фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

Все новости...
Последние новости
17:53
В Объединенных силах рассказали, почему Россия использует меньше иранских дронов
17:40
Цена украденного или поврежденного зерна составляет около 1,9 миллиарда долларов - КЅЕ
17:28
В Чехии начали обучать украинских военных
17:20
В Германии ожидают новой волны беженцев из Украины зимой
17:17
Второе судно в рамках программы "Grain from Ukraine" отправилось в Эфиопию
17:10
фотоДонецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки
16:52
ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть
16:43
В Бундестаге призывают правительство Германии быстро решить проблему с нехваткой боеприпасов
16:43
видеоВ Одесской области уничтожили мину, которую штормом вынесло на берег
16:18
В Германии - рекордное количество подрывов банкоматов с начала года
Все новости...