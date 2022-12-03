Украина завоевала третье "золото" юниорского ЧМ-2022 по прыжкам в воду

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала третью медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, который проходит в канадском Монреале, и уже в третий раз - "золото".

Источник: "Суспільне"

Детали: Очередную победу команде принес 15-летний Кирилл Болюх, который соревновался в категории B (спортсмены 14-16 лет) в прыжках с 10-метровой вышки.

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Ранее на этом турнире спортсмен уже стал чемпионом на трехметровом трамплине, а еще один украинец Кирилл Азаров победил на 1 м.