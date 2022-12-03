Опубликован перечень бюветов и аптек, которые будут работать в Киеве в случае блэкаута

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал адреса бюветов, аптек и ветеринарных клиник, которые будут работать в столице даже в случае полного отсутствия электроснабжения.

Источник: Кличко в Telegram

Детали: Мэр отметил, что в случае перебоев с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеет возможность подключения к генераторам.

Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и еще шесть бюветов "Киевводоканала" на левом берегу.

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости.

Кличко также сообщил, что аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения.

Будут работать и часть аптек частных сетей. Перечень будет обновляться.

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Кроме того, в случае блэкаута будут работать коммунальные ветеринарные клиники, входящие в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Что предшествовало: 2 декабря Кличко опубликовал перечень рынков, супермаркетов и ТРЦ, которые будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения столицы.

Также он сообщил, что в случае полного отсутствия электроэнергии в Киеве в результате вражеских ударов движение поездов метро будет приостановлено, а подземные станции будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. В то же время, будут ходить бесплатные автобусы.

1 декабря Кличко не исключил, что в случае российских обстрелов инфраструктуры столицы в холодное время придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.