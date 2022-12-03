Зеленский собирал Ставку: говорили о духовной независимости и объектах инфраструктуры

На заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое провел президент Владимир Зеленский в субботу, обсуждалось, в частности, обеспечение автономной работы объектов критической инфраструктуры и меры по обеспечению духовной независимости.

Источник: сайт президента

Дословно: "...Был рассмотрен ход восстановления энергетической системы Украины и реализация мероприятий по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры.

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Также было обсуждено продолжение реализации мероприятий по обеспечению духовной независимости Украины".

Детали: Участники заседания также заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу.

Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

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