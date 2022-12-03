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Макрон сравнил ситуацию Украины с захватом Эльзаса и Лотарингии, пообещал новые поставки оружия

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 16:52
Макрон сравнил ситуацию Украины с захватом Эльзаса и Лотарингии, пообещал новые поставки оружия
Эмманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы сами должны принимать решения относительно своих границ, проведя параллель с положением французов во время Второй мировой войны.

Об этом он сказал в интервью каналу TF1, возвращаясь из США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Касаясь шире темы войны, Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Парижем Киева и объявил об отправке "дополнительных поставок оружия". Кроме того, он считает, что вопрос границ остается за Украиной.

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"Это дело украинского народа решать для себя", - сказал он.

"Вы думаете, что мы, французы, когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии, хотели бы, чтобы посреди войны лидер из остального мира сказал, что вы должны сделать то или иное?", - отметил Макрон.

Эммануэль Макрон заверил, что Франция и США провели "глубокие дискуссии" относительно войны в Украине и что они имеют одинаковое видение по этому вопросу.

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"В ближайшие недели мы должны будем помочь Украине устоять, а украинцам - выстоять, продолжать помогать в военном плане, избегать эскалации и подготовиться к тому дню, когда все вернутся за стол переговоров", - заявил он.

Президент Франции также заявил, что готов снова обменяться мнениями с Владимиром Путиным, но после разговора с Рафаэлем Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым Франция "уже работает" над защитой Запорожской АЭС.

"Есть одна вещь, которую мы делаем, это обеспечение того, чтобы не было эскалации на гражданской ядерной электростанции", - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу призвал президента России Владимира Путина искать дипломатическое решение для прекращения войны в Украине.

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Темы: Макрон
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