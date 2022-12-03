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День ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 22:57

В четырнадцатый день Чемпионата мира 2022 в Катаре началась стадия плей-офф, и уже две команды завершили участие в турнире.

Источник: "Украинская правда"

Детали: В финальной стадии Мундиаля ежедневно будет по два матча, и проигравшие команды едут домой.

3 декабря днем встретились Нидерланды против США.

Штаты должны были открывать уже на третьей минуте, однако нападающий не смог пробить вратаря, оставшись с ним один на один. Впоследствии команда пропустила в свои ворота, а на перерыв ушли, проигрывая в два мяча.

Несмотря на счет, американцы создали несколько опасных моментов, даже отыграли один мяч, но не дожали и пропустили. Матч завершился со счетом 3:1.

В целом США показали более активную игру, чем Нидерланды, и, несмотря на поражение, порадовали своих болельщиков. Молодые игроки оказались открытием этого чемпионата, и от них ожидают хороших результатов через 4 года.

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В этом матче зафиксировали рекорд чемпионата - голландец Дензел Дамфрис стал первым игроком турнира с тремя результативными действиями в одном матче (два ассиста и гол).

Вечером играли Австралия против Аргентины.

В австралийцев, несмотря на сенсационный выход в эту стадию, эксперты и аналитики не верили, и, как оказалось, не зря - аргентинцы показали качественный футбол и были на поле на голову выше.

Именно так было до 77 минуты, пока Австралия не забила гол. После этого команда будто заново родилась - начала атаковать и держать мяч, имели несколько 100% шансов, даже казалось, что аргентинцы не справятся с бешеным натиском.

Но те смогли будто чудом сохранить счет 2:1 и пройти дальше.

Кстати, сегодня – юбилейный тысячный матч в карьере лидера бело-голубых Лионеля Месси, и он забил свой 789-й гол.

Сегодняшние победители, Нидерланды и Аргентина, сыграют между собой 9 декабря.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
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