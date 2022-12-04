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ВСУ: На левом берегу Херсонщины подняли первый украинский флаг

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 09:54

Бойцы спецподразделения "Карлсон" 3 декабря сообщили, что подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонщины.

Источник: спецподразделение "Карлсон"

Дословно: "Первый украинский флаг на левом берегу Днепра.

Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины!

Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят".

Темы: Херсонская областьВооруженные силывойнадеоккупация
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