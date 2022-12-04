ВСУ: На левом берегу Херсонщины подняли первый украинский флаг

Бойцы спецподразделения "Карлсон" 3 декабря сообщили, что подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонщины.

Источник: спецподразделение "Карлсон"

Дословно: "Первый украинский флаг на левом берегу Днепра.

Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон" - это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины!

Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят".