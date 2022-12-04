Оккупанты 2 дня держали гражданских на блокпосте в Васильевке: били и проверяли – мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики продолжают террор мирного населения на временно оккупированной территории, в частности, 2 суток держали и проверяли людей на блокпосте в Васильевке.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь мэра Мелитополя: "Оккупанты почти 2 дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке. Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили.
Некоторых сразу депортировали в сторону Запорожья. А некоторых "покатали". Сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку".
Детали: По данным мэра, всех людей оккупанты "слишком нервно" досматривали, а к отдельным мирным безоружным жителям применяли физическую силу – били прикладом автомата.
Федоров добавил, что свои действия оккупанты никак не объясняли. А люди, которые два дня терпели террор, в конце концов были вынуждены вернуться в Запорожье.
Предыстория:
- Федоров напомнил, что 2 декабря россияне заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги.