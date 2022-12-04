Регионы: россияне за сутки обстреляли 8 украинских областей

Российские оккупанты в течение 3 декабря обстреляли 8 областей Украины, известно об одном погибшем и 5 раненых.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Сумщина: ночью враг совершил два обстрела пограничных общин. По с.Заруцкое Глуховской общины Шосткинского района осуществлен минометный обстрел. Также по территории в направлении с. Нововасильевка Зноб-Новгородской общины Шосткинского района - одиночные выстрелы из стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры пока уточняется. Вчера в течение дня россияне обстреляли Эсманскую громаду. По одному из приграничных сел ударили из минометов.

В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоалександровка, Ольговское, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье, Железнодорожное, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск, Беленькое, Новопавловка, Гуляйполе, Плавни, Каменское. Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется. За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.

На Днепропетровщине россияне ночью обстреливали каждый час из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам - Никопольской, Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской. К счастью, всюду обошлось без пострадавших. Потому что большинство людей оттуда выехали. В Червоногригорьевской громаде повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других громадах продолжается обследование территорий. Детали атак уточняются.

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Харьковщина: оккупанты снова наносят артиллерийский и ракетных ударов по Купянщине. В Купянск-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожная инфраструктура. Ночью ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в 5-ти частных домовладениях Шевченковской громады. Пострадавших нет. Также есть повреждения линий передач. Также ночью со стороны РФ состоялся еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Россияне наносили в течение суток удары по населенным пунктам Волчанской громады и приграничных селах Харьковского района, а также Изюмщине. Без пострадавших.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки врага вблизи Площанки и Белогоровки. Из танков и разнокалиберной артиллерии россияне открывали огонь по вышеназванным населенным пунктам, а также по Макеевке. Так называемое "правительство ЛНР" "задним числом" установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе. К примеру, в Северодонецке - с июля.

Донецкая область: утром - обстрелы Авдеевки и населенных пунктов Очеретинской громады. Самыми горячими точками остаются Бахмут, Авдеевка, Угледар. Они под постоянными обстрелами. Вчера днем и вечером - несколько обстрелов Торецка, повреждены многоэтажки и частные дома. Также россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в промышленное предприятие. Жертв среди гражданских нет. За минувшие сутки в Донецкой области: 1 погибший и 5 раненых.

Николаевская область: сегодня ночью -минометный обстрел по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подвергся один из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон. Россияне вывезли всех коллаборационистов с временно оккупированного города Олешки, сообщает Центр Национального сопротивления. Были вывезены все представители оккупационной администрации и "полицаи". Во всех населенных пунктах Каланчакской ТГ состоялась ротация военных РФ. В Генической ТГ оккупационная власть продолжает давить на молодежь, "программируют на почет РФ".

В Херсоне восстановлено электроснабжение, 75% города благодаря энергетикам снова со светом. В общем операторы мобильной связи возобновили работу 84 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной Херсонщине. Херсонщина постоянно получает гуманитарную помощь.