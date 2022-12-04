Россияне били по Херсонской области 46 раз: 1 погибший и 2 раненых

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области 3 декабря.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Российские оккупанты продолжают убивать и калечить мирных людей. За прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: По словам главы ОВА, за минувшие сутки оккупанты обстреляли территорию Херсонщины 46 раз. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, танков, минометов, РСЗО.

Также россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадания в частные и многоквартирные дома, повреждена гражданская инфраструктура города.