Иран пересмотрит десятилетний закон о хиджабе на фоне протестов
Воскресенье, 4 декабря 2022, 12:51
Власти Ирана намерены внести изменения в действующее законодательство страны об обязательном ношении женщинами хиджаба.
Источник: генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафара Монтазери, которого цитирует The Guardian
Прямая речь: "И парламент, и органы судебной власти работают над вопросом изменений в соответствующий закон".
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Детали: Как цитирует иранское информационное агентство, он не уточнил, что может быть изменено в законе.
По словам генпрокурора, рабочая группа уже провела несколько встреч, а решение по закону может быть принято "через неделю или две".
Напомним:
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- Протесты в Иране вспыхнули 16 сентября из-за смерти девушки, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.
- 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, в том числе полиции морали страны и ее командования киберзащиты, а также министра из-за подавления протестов правительством.