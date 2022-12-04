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Иран пересмотрит десятилетний закон о хиджабе на фоне протестов

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 декабря 2022, 13:51
протесты в иране, фото getty

Власти Ирана намерены внести изменения в действующее законодательство страны об обязательном ношении женщинами хиджаба.

Источник: генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафара Монтазери, которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "И парламент, и органы судебной власти работают над вопросом изменений в соответствующий закон".

Детали: Как цитирует иранское информационное агентство, он не уточнил, что может быть изменено в законе.

По словам генпрокурора, рабочая группа уже провела несколько встреч, а решение по закону может быть принято "через неделю или две".

Напомним:

  • Протесты в Иране вспыхнули 16 сентября из-за смерти девушки, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.
  • 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, в том числе полиции морали страны и ее командования киберзащиты, а также министра из-за подавления протестов правительством. 

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Темы: Иранзаконодательство
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