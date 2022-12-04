Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония

Воскресенье, 4 декабря 2022, 15:05
Фото из Facebook МОЗ

Министерство здравоохранения Украины получило три автомобиля скорой помощи, средства на которые были собраны во время благотворительного вечера в Лондоне, который организовало посольство Эстонии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Минздрав объявил на странице в Facebook.

"С призывом поддержать инициативу на событии выступили актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу. Удалось собрать 90 тысяч фунтов стерлингов, и, как следствие, к нам прибыли целых три таких автомобиля", – говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что полученные автомобили скорой помощи приспособлены к работе в тяжелых условиях.

Там поблагодарили "братскую Эстонию, посольство Эстонии в Великобритании и всех друзей Украины за то, что не устают помогать".

Ранее сообщалось, что для улучшения медицинских возможностей украинской армии правительства Эстонии, Нидерландов и Норвегии согласились подарить Украине полевой госпиталь – уже третий по счету.

В ноябре также стало известно, что Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЭстонияУкраинагуманитаркавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

фото, обновлено от 14:13Во многих областях Украины раздаются взрывы и работает ПВО

Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

видео, фотоПротестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства – СМИ

По всей Украине воздушная тревога: враг выпустил ракеты

фотоВ Херсоне задержан экс-руководитель банка РФ, помогавший Сальдо вводить "рублевую зону"

Все новости...
Эстония
В Латвии попал в ДТП эстонский автобус: водитель погиб, десятки пассажиров травмированы
На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" Пригожину: будет ждать его в Гааге
Последние новости
16:08
Путин запретил россиянам протестовать в вузах, вокзалах, церквях и не только
15:52
фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета
15:44
В Одесской области есть попадания в два инфраструктурных объекта
15:41
Одесса осталась без водоснабжения из-за обесточивания
15:40
В Молдове перебои с электроснабжением на фоне ударов РФ по Украине
15:39
Парамедикиня "Тайра" получила премию Винсена и посвятила ее убитому Вакуленко
15:35
На Николаевщине отключили электричество для всех 10 очередей графика – облэнерго
15:30
В метро Киева может не быть высадки пассажиров из-за обстрелов – мэр
15:12
В мэрии Одессы проходят обыски, из кабинета Труханова изымают документы - СМИ
15:07
На Сумщине экстренные аварийные отключения света
Все новости...