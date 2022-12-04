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Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония

Воскресенье, 4 декабря 2022, 14:05
Украина получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония
Фото из Facebook МОЗ

Министерство здравоохранения Украины получило три автомобиля скорой помощи, средства на которые были собраны во время благотворительного вечера в Лондоне, который организовало посольство Эстонии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Минздрав объявил на странице в Facebook.

"С призывом поддержать инициативу на событии выступили актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу. Удалось собрать 90 тысяч фунтов стерлингов, и, как следствие, к нам прибыли целых три таких автомобиля", – говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что полученные автомобили скорой помощи приспособлены к работе в тяжелых условиях.

Там поблагодарили "братскую Эстонию, посольство Эстонии в Великобритании и всех друзей Украины за то, что не устают помогать".

Ранее сообщалось, что для улучшения медицинских возможностей украинской армии правительства Эстонии, Нидерландов и Норвегии согласились подарить Украине полевой госпиталь – уже третий по счету.

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В ноябре также стало известно, что Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов.

Темы: ЭстонияУкраинагуманитаркавойна
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