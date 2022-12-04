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Трамп требует прекратить действие Конституции США после разоблачения роли Twitter в выборах 2020 года

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 15:54
Дональд Трамп. Фото Getty Images

45-й президент США Дональд Трамп призвал к прекращению действия Конституции, что бы позволило отменить выборы 2020 года и восстановить его на посту президента, после публикаций внутренней переписки Twitter о роли соцсети в избирательной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Вы отменяете результаты президентских выборов 2020 года и объявляете ПРАВИЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ, или у вас НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет прекратить действие всех правил, норм и статей, даже тех, что содержатся в Конституции", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Пост Трампа появился после обнародования внутренней переписки работников Twitter, которые свидетельствуют об обсуждении в 2020 году публикации таблоида The New York Post о материалах, найденных на ноутбуке сына Джо Байдена Хантера.

В материале раскрывается содержание электронных писем, которые якобы посылал Хантер Байден. По утверждению газеты, Хантер Байден представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил младший Байден.

Издание утверждало, что эта переписка противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он не говорил со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Сотрудники юридического, политического и коммуникационного отделов Twitter спорили о том, следует ли ограничивать распространение статьи The New York Post в соответствии с политикой компании в отношении материалов, полученных путем взлома. Обсуждения состоялись за несколько недель до выборов 2020 года, когда Джо Байден баллотировался против Трампа.

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Новый владелец Twitter Илон Маск назвал публикацию внутренних документов доказательством того, что в соцсети царила цензура, а ее сотрудники были предвзяты по отношению к оппонентам Демократической партии.

В ноябре Трамп объявил, что в третий раз будет участвовать в президентских выборах в США.

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Темы: ТрампСШАсоцсетиБайден
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