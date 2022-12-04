В Германии ожидают новой волны беженцев из Украины зимой

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что ожидает новую волну украинских беженцев в ближайшие недели из-за прихода зимы.

Об этом он заявил в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

"Путин продолжает терроризировать гражданское население, и мы очень обеспокоены этим, потому что эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди в условиях низких температур могут быть вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем новую волну беженцев в ближайшие недели", - сказал Бергер.

Говоря о дипломатии, он сказал, что Германия не видит фундаментальных изменений в позиции России и "пока не испытывает оптимизма" в отношении переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы не видим фундаментальных изменений в позиции России. Нет, мы не видим в обозримом будущем готовности к дипломатическому решению", - добавил посол.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.