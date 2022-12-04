Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии ожидают новой волны беженцев из Украины зимой

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 16:20
В Германии ожидают новой волны беженцев из Украины зимой
иллюстративное фото Getty Images

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что ожидает новую волну украинских беженцев в ближайшие недели из-за прихода зимы.

Об этом он заявил в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

"Путин продолжает терроризировать гражданское население, и мы очень обеспокоены этим, потому что эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди в условиях низких температур могут быть вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем новую волну беженцев в ближайшие недели", - сказал Бергер.

Реклама:

Говоря о дипломатии, он сказал, что Германия не видит фундаментальных изменений в позиции России и "пока не испытывает оптимизма" в отношении переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы не видим фундаментальных изменений в позиции России. Нет, мы не видим в обозримом будущем готовности к дипломатическому решению", - добавил посол.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германиябеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: