Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии ожидают новой волны беженцев из Украины зимой

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:20
иллюстративное фото Getty Images

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что ожидает новую волну украинских беженцев в ближайшие недели из-за прихода зимы.

Об этом он заявил в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

"Путин продолжает терроризировать гражданское население, и мы очень обеспокоены этим, потому что эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди в условиях низких температур могут быть вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем новую волну беженцев в ближайшие недели", - сказал Бергер.

Говоря о дипломатии, он сказал, что Германия не видит фундаментальных изменений в позиции России и "пока не испытывает оптимизма" в отношении переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы не видим фундаментальных изменений в позиции России. Нет, мы не видим в обозримом будущем готовности к дипломатическому решению", - добавил посол.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об изменениях условий приема беженцев из Украины, согласно которым их проживание в коллективных учреждениях размещения с марта 2023 года станет платным.

Темы: Германиябеженцы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70

Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского

Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль

фотоНа территории Молдовы после обстрела РФ упала ракета

фото, обновлено от 14:13Во многих областях Украины раздавались взрывы и работала ПВО

Бизнесмена Кауфмана задержало НАБУ - источники

Все новости...
Германия
В Бундестаге призывают правительство Германии быстро решить проблему с нехваткой боеприпасов
В Германии - рекордное количество подрывов банкоматов с начала года
Качиньский снова пожаловался на стремление Германии к "господству", как во Вторую мировую
Последние новости
18:34
Более 2 тысяч школ и садов оказались под оккупацией – МОН
18:22
На Киевщине, Днепропетровщине и Донетчине применили экстренные отключения – ДТЭК
18:17
За последнюю неделю истребители НАТО в Балтии поднимали четыре раза из-за авиации РФ
18:15
В Киевской области враг попал в энергетический объект – ОВА
18:14
Годовщина подписания Будапештского меморандума. Как Украину лишили ядерного оружия?
17:48
ПВО сбила более 60 российских ракет, летело более 70
17:47
Все вокзалы работают, 11 поездов задерживаются – глава УЗ
17:47
Вместе с Кауфманом НАБУ в Одессе задержало Грановского
17:40
PepsiCo планирует удвоить использование перерабатываемой упаковки для напитков к 2030 году
17:37
Россияне попали в объекты энергетики в 3 областях, система остается целостной – Шмыгаль
Все новости...