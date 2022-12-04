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В Чехии начали обучать украинских военных

Воскресенье, 4 декабря 2022, 17:28

Украинские военнослужащие уже проходят подготовку на полигоне Либава под руководством чешских коллег.

Как сообщает "Европейсекая правда", эту информацию подтвердил изданию iDNES генерал Карел Ржешка, начальник Генерального штаба армии Чехии.

"Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военном районе Либава для проведения запланированных учений", - сказал Ржешка.

Как предполагается в предложении чешского правительства, до конца следующего года должны состояться пять четырехнедельных курсов, в каждом из которых могут принять участие до 800 украинских военнослужащих.

Учения в районе Либавы были одобрены чешскими депутатами на прошлой неделе.

Также чешский Сенат поддержал направление чешских военнослужащих для тренировки украинцев в других странах ЕС. Чехия сможет направить до 55 военнослужащих для участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных.

Учения проводятся на основе двустороннего соглашения между правительствами Чехии и Украины. В будущем, согласно документам, оно должно быть передано в рамках миссии ЕС, которая может вернуть Чехии часть затрат, оцениваемых в 975 миллионов крон.

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Ранее сообщалось, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.

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