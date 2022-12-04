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Министр обороны США заявил, что Россия намеренно жестоко бьет по гражданским объектам

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 20:27
Ллойд Остин, фото Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины, заявив, что Москва намеренно выбирает в качестве мишени гражданское население.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"С умышленной жестокостью Россия ставит под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. В результате российских атак погибли дети, разрушены школы и больницы", - сказал Остин.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия России по выводу из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

Блинкен сказал, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его вооруженные силы не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

Напомним, комиссия по расследованию нарушений в Украине, назначенная Советом ООН по правам человека, изучает, можно ли квалифицировать обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры как военное преступление.

Темы: СШАРосcиявойна
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