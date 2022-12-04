На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала на лодке Днепр

На Херсонщине автоматной очередью убита женщина, которая вместе с мужем пересекали Днепр на лодке, уезжая с дачи.

Источник: Херсонский городской совет

Дословно: "4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужем на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе.

К сожалению, женщина не выжила, сообщают в отделе гражданской защиты горсовета Херсона.

Мужчина не пострадал".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич сообщал, что в светлое время суток до 5 декабря включительно разрешено пересекать реку Днепр на участке Речной вокзал, чтобы добраться до Херсона.

"Херсонцы, остающиеся на дачах на левом берегу Днепра, на собственных плавсредствах могут вернуться в город", - писал он.