Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский "Щедрик" через 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке

Воскресенье, 4 декабря 2022, 23:33
Украинский Щедрик через 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке
скриншот

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в воскресенье "Щедрик" Николая Леонтовича "снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги Холл" в Нью-Йорке.

Источник: Кулеба в Instagram

Дословно: "Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее. Теперь "Carol of the Bells" является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и во всем мире.

Реклама:

К аудитории обратились с видеоречами Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Участие президентской четы подчеркнуло важность "Щедрика" и украинской культуры".

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины".

Детали: Кулеба отметил, что на концерте по случаю столетия премьеры "Щедрика" перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили Украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка, хор "Тринити Вол-Стрит".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, сообщил министр, композитор Тревор Вестон представил новую композицию на стихотворение Сергея Жадана, написанную специально для этого концерта.

Кулеба добавил, что часть собранных с продажи билетов средств пойдет на восстановление Украины в рамках United24.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: