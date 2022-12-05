Украинский "Щедрик" через 100 лет снова прозвучал в Карнеги-Холл в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в воскресенье "Щедрик" Николая Леонтовича "снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги Холл" в Нью-Йорке.

Источник: Кулеба в Instagram

Дословно: "Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбилась в нее. Теперь "Carol of the Bells" является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и во всем мире.

К аудитории обратились с видеоречами Владимир Зеленский и Елена Зеленская. Участие президентской четы подчеркнуло важность "Щедрика" и украинской культуры".

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины".

Детали: Кулеба отметил, что на концерте по случаю столетия премьеры "Щедрика" перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили Украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка, хор "Тринити Вол-Стрит".

Кроме того, сообщил министр, композитор Тревор Вестон представил новую композицию на стихотворение Сергея Жадана, написанную специально для этого концерта.

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Кулеба добавил, что часть собранных с продажи билетов средств пойдет на восстановление Украины в рамках United24.